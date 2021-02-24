«Пока не понимаю, в какие двери стучаться»: Андрей Сидоров о жизни ТЮЗа после пожара

В Томском областном театре юного зрителя 20 февраля произошел пожар, в настоящий момент все спектакли отменены. В театре пытаются оценить масштаб ущерба и договориться с площадками города о показе спектаклей ТЮЗа.

Директор ТЮЗа Андрей Сидоров рассказал ТВ2 о состоянии театра в настоящий момент: «В зале рухнул потолок и сейчас там зияют дыры. Все проливали водой и там, где были крепления люстр все рухнуло. Сейчас в перекрытиях, в утеплителе скопилось очень много воды, которая в результате морозов превратилась в лед. Когда потеплеет, то скорее всего вода снова начнет капать с потолка. В крыше дырки и поэтому первое, что надо сделать — это отремонтировать кровлю».

Андрей Сидоров рассказал, что сейчас приглашены электрики, которые проводят диагностику Малого зала ТЮЗа. Помскольку он не пострадал во время пожара, то есть надежда получить разрешение на проведение спектаклей в нем.





Кроме того ТЮЗу удалось договориться с ДНТ «Авангард» и 5 марта там состоится премьера спектакля нового главного режиссера театра Дмитрия Акимова по мотивам пьесы Николая Островского «Не от мира сего». Удалось достичь договоренности и с Театром драмы, там выделят для спектаклей ТЮЗа несколько дней в апреле. Сегодня Андрей Сидоров идет смотреть площадку «Киномира», в каком она состоянии и подойдет ли для постановок Театра юного зрителя..





«Плюс в этом году мы выиграли конкурс на обмен гастролями с Хабаровском. Они состоятся с 18 по 24 мая. Сейчас ищем площадку, где будем принимать хабаровчан», — рассказывает директор ТЮЗа.





Что, касается финансирования, то пока, по словам Андрея Сидорова, сложно оценить ущерб. «Сюда для начала должен зайти комитет по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной, —говорит он. — И, конечно, у нас нет своих денег ни на проектно-сметную документацию, ни на сам ремонт. Это миллионы. И пока я даже не совсем понимаю в какие двери стучаться. К губернатору идти – это одна история. Конечно, он может дать команду. С другой стороны у него есть заместитель по этим вопросам – Евгений Паршуто, может быть он может как-то запустить восстановление ТЮЗа. Главное, чтобы руководители области как-то обратили на нас внимание, может быть, создали какую-то комиссию».





Сегодня театр после пожара осмотрел начальник департамента культуры Павел Волк. Андрей Сидоров показал ему залитую водой студию звукозаписи, испорченные ноутбуки, колонки, усилители. Но пока плана конкретных действий еще нет. Сколько будет стоит весь ремонт предположить сложно. Ясно, что он будет исчисляться миллионами рублей.





Напомним, что здание ТЮЗа является памятником архитектуры регионального значения. Оно было построено в 1911 году, в нем располагался кинотеатр «Новый», построенный Александром Громовым. В 2007-2012 годах в здании театра проводился капитальный ремонт.