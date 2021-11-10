Пока хозяин отвлекся: в Северске осудили мужчину, ворующего личные вещи в торговом центре

В Северске вступил в законную силу приговор мужчине, который воровал личные вещи сотрудников местного торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Суд приговорил виновного к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Известно, что в декабре 2020 года северчанин совершал покупки в одном из ТЦ города. Рассматривая товар, он увидел на прилавке мобильный телефон сотрудника магазина. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина похитил телефон. В другом отделе он обратил внимание на рюкзак, висевший на кресле продавца, в расстегнутом кармане которого находилась банковская карта. Пока хозяйка отвлеклась на другого посетителя, мужчина похитил карту, а затем оплатил ей свои покупки на сумму более семи тысяч рублей.

Старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области обратила внимание, что ранее северчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления. А потому его действия — опасный рецидив, так как новые кражи совершены через непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы. Приведенные прокурором доводы убедили судебную коллегию Томского областного суда в справедливости назначенного наказания.

Осужденный начал отбывать срок.