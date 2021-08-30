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  3. Поймали без крючка: судебные приставы нашли алиментщика благодаря рыбалке
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Поймали без крючка: судебные приставы нашли алиментщика благодаря рыбалке

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Более 300 тысяч рублей составляет долг жителя Стрежевого по алиментам. Пресс-служба УФССП России по Томской области сообщает, что устроиться на работу, чтобы выплачивать деньги на содержание ребенка, он даже не пытался, ведет асоциальный образ жизни, до недавнего времени не выходил на связь.

Привлечение мужчины к административной ответственности не привело к желаемому результату, поэтому у приставов возникли основания для возбуждения уголовного дела. Однако встретиться с нарушителем не удавалось, поскольку на телефонные звонки тот не отвечал, двери не открывал.

Чтобы найти мужчину, пристав обратился к его личной странице в социальных сетях. На одной из фотографий с рыбалки пристав увидел алиментщика в компании другого должника. Пристав созвонился с «напарником», контакты которого сохранились со времени работы над его делом, и выяснил, где и каким образом возможно увидеть неплательщика.

Вскоре гражданин был доставлен в отделение судебных приставов по Стрежевому, где его и привлекли к уголовной ответственности. Порыбачили...

Приставы из Стрежевого нашли алиментщика по «лайкам» в соцсетях

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