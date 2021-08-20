Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит томичей помочь с поиском пропавшей 59-летней женщины

Приметы: рост 155 сантиметров, плотное телосложение, каштановые волосы. В какой она одежде — неизвестно.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» просит томичей помочь с поиском пропавшей 59-летней Матецкой Ольги Николаевны, жительницы поселка Светлый. C 13 августа ее местонахождение неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (это круглосуточно и бесплатно).