{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит томичей помочь с поиском пропавшей 66-летней женщины
Новости

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит томичей помочь с поиском пропавшей 66-летней женщины

ТВ2
ТВ2 ТВ2
39 минут назад

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» просит томичей помочь с поиском пропавшей 66-летней Слижиковой (Ляшковой) Юлии Федоровны, жительницы села Казанка Асиновского района. C 25 июля ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы до плеч, глаза — карие. В какой она одежде — неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (это круглосуточно и бесплатно).

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.