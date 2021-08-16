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Главная Новости Поисковый отряд «ЛизаАлерт» две недели продолжает поиски 95-летней женщины
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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» две недели продолжает поиски 95-летней женщины

ТВ2
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28 минут назад

95-летняя Червинская Агафья Гавриловна вышла из дома 28 июля. До сих пор её местонахождение неизвестно. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» продолжает поиски и просит томичей о помощи.

Поиск продолжается уже две недели. За это время выполнено 50 задач. Пройдено 1130 километров пешими группами по лесу, селу Коларово и близлежащим населенным пунктам. Расклеено более 200 ориентировок. Беспилотный летательный аппарат пролетел 72 километра и закрыл большие поля и береговую линию. Группой просмотра и анализа отсмотрено 3127 снимков с беспилотника. 

Есть незакрытые задачи. «ЛизаАлерт» объявляет сбор добровольцев — 17 августа в 18:30 по адресу улица Красноармейская, 139, парковка у магазина Пончики. Поиски будут вестись в селе Коларово. Задачи — в природной среде, поэтому форма одежды – лес. 

Инфорг: Анаит 89234446077 

СНМ: Ласка (Ольга) 

Тема на форуме: https://clck.ru/WXuRd

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