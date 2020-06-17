Поисковики обнаружили останки солдат томичей, воевавших в Курской области

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Отряд «Курская дуга» обнаружил останки солдат томской стрелковой дивизии, которые погибли в июле 1942 года.

Поиски проходили в Касторенском районе Курской области. Были найдены останки 15 солдат, а также элементы снаряжения, вооружения, личные вещи и медальоны. По экспертизе бланков из медальонов удалось установить, что погибшие являются солдатами 1043-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в декабре 1941 года в Томске.



«В месте боевых действий 284-я стрелковая дивизия с 1 по 5 июля 1942 года прикрывала отход советских частей и сама оказалась в окружении. С боями выходила в сторону Воронежа, но при этом потеряла очень много личного состава. Курские поисковики обратились за помощью в поиске родственников к томскому отделению «Поисковое движение России», — рассказал руководитель томского регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Максим Елезов.

Фото: администрация Томской области

Поиски родственников еще одного солдата — Павла Ивановича Зимина 1915 (21) года рождения — продолжаются. В записке из медальона солдат указал «Трудовая колония № 2, Колобовой Наталье Алексеевне». По данным Информационного центра регионального УМВД, женщина с таким именем и фамилией была матерью Павла Зимина. В 1933 году семью выслали из Жидкинского района на поселение в Чаинский район. Работали в трудовой колонии № 2 и были уволены 13 августа 1940 года по сокращению штата. В 1997 году они реабилитированы.



«Уникально то, что сведения из Книги Памяти Томской области не совсем совпадают с реальными данными. Все бойцы погибли в июле 1942 года, а по данным военкоматов значится, что они пропали без вести позже. Например, Петр Филатов пропал без вести в январе 1943 года, а на самом деле погиб в июле 1942-го, а имени солдата Виктора Морозова нет ни в Книге Памяти Томской области, ни на стеле в селе Подгорное», — добавил Максим Елезов.



Он уточнил, что сейчас еще две красноармейских книжки и два медальона находятся на экспертизе в московской лаборатории «Солдатский медальон». Это позволит установить личности других солдат-томичей и приступить к поискам их родственников.

Фото: администрация Томской области