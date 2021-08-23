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Главная Новости Поисковики нашли останки солдата из томской 166-й стрелковой дивизии
Новости

Поисковики нашли останки солдата из томской 166-й стрелковой дивизии

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Участники «Вахты памяти» в Смоленской области нашли останки бойца 166-й стрелковой дивизии Егора Шестакова из села Плотниково. Сейчас поисковики ищут родственников погибшего.

«Вахта памяти» проходила с 7 по 17 августа в Ярцевском районе Смоленской области. На местах сражений работали 397 поисковиков из 11 регионов России. 15 человек из Томской области вместе с поисковым отрядом «Безымянный» из города Ярцево подняли из земли останки 21 советского солдата. 

Как рассказал ТВ2 поисковик Максим Елезов, ярцевцы нашли останки бойца 166-ой стрелковой дивизии Шестакова Егора Михайловича 1908 года рождения из села Плотниково. «Сейчас мы ищем родственников бойца, чтобы решить его судьбу, — Останки не захоронены, и если родственники захотят их забрать и захоронить со всеми почестями, то мы им поможем. Если нет, то его захоронят в Ярцевском районе».

Обладминистрация сообщает, что на «Вахте памяти» томичи также нашли ложку с надписью «Партин», которую владелец подарил товарищу, а сам погиб в 1942 году в Новгородской области. Была найдена фляжка с надписью «Волощановский Александр», ее хозяин также вернулся с войны живым. Кроме того, поисковики нашли три медальона, в двух из которых данные солдат сохранились.

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«Для нас это очень важно: выехать на «Вахту памяти» в места, где воевала наша 166-я стрелковая дивизия, — добавил Максим Елезов. — 21 солдата мы нашли, троих установили, а 18 остались безымянными. Но среди них могут быть и наши томичи, бойцы 166-ой дивизии. Мы их всех захоронили 17 августа на поле памяти в городе Ярцево».

Томская 166-я стрелковая дивизия была сформирована в сентябре 1939 года и воевала на Смоленщине против немецкой группы армий «Центр». В октябре 1941 года западнее Вязьмы дивизия попала в окружение, из него смогли выбраться только 517 солдат. В ноябре того же года дивизия прекратила свое существование. Подробнее читайте в материале «Как пропала без вести дивизия из Томска».

 

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