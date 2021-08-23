Поисковики нашли останки солдата из томской 166-й стрелковой дивизии

«Вахта памяти» проходила с 7 по 17 августа в Ярцевском районе Смоленской области. На местах сражений работали 397 поисковиков из 11 регионов России. 15 человек из Томской области вместе с поисковым отрядом «Безымянный» из города Ярцево подняли из земли останки 21 советского солдата.

Как рассказал ТВ2 поисковик Максим Елезов, ярцевцы нашли останки бойца 166-ой стрелковой дивизии Шестакова Егора Михайловича 1908 года рождения из села Плотниково. «Сейчас мы ищем родственников бойца, чтобы решить его судьбу, — Останки не захоронены, и если родственники захотят их забрать и захоронить со всеми почестями, то мы им поможем. Если нет, то его захоронят в Ярцевском районе».

Обладминистрация сообщает, что на «Вахте памяти» томичи также нашли ложку с надписью «Партин», которую владелец подарил товарищу, а сам погиб в 1942 году в Новгородской области. Была найдена фляжка с надписью «Волощановский Александр», ее хозяин также вернулся с войны живым. Кроме того, поисковики нашли три медальона, в двух из которых данные солдат сохранились.