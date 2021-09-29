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Похороны выборов провели в Новосибирске

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Новосибирские комсомольцы похоронили выборы, сообщает Тайга.инфо.

Активисты Новосибирского отделения ЛКСМ  закопали гроб с надписью  «Выборы» на кладбище в знак протеста против  фальсификации результатов выборов в Госдуму РФ.  Хэппенинг был снят на видео и размещен в соцсетях.

«Нашему комсомольскому отделению не оставалось ничего, кроме как похоронить убитые и искалеченные российские выборы, — читаем на сайте регионального обкома КПРФ. — Сотни нарушений на избирательных участках, подкуп, кандидаты-однофамильцы, снятие оппозиционных кандидатов. Но, главное — сомнительные результаты электронного голосования в Москве. Все это фактически убило честные выборы в нашей стране».

Инициатором акции стал первый секретарь Дзержинского районного отделения комсомола Михаил Лаврентьев

Я принимал участие во многих избирательных кампаниях, и, когда я вижу те фальсификации, которые происходят, те фокусы с электронным голосованием в Москве, у меня возникает четкое понимание того, что народ просто отстраняют от политики, — заявил Лаврентьев.

Накануне символические похороны выборов провели оппозиционные активисты Бурятии.

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