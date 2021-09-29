Похороны выборов провели в Новосибирске

Новосибирские комсомольцы похоронили выборы, сообщает Тайга.инфо.
Активисты Новосибирского отделения ЛКСМ закопали гроб с надписью «Выборы» на кладбище в знак протеста против фальсификации результатов выборов в Госдуму РФ. Хэппенинг был снят на видео и размещен в соцсетях.
«Нашему комсомольскому отделению не оставалось ничего, кроме как похоронить убитые и искалеченные российские выборы, — читаем на сайте регионального обкома КПРФ. — Сотни нарушений на избирательных участках, подкуп, кандидаты-однофамильцы, снятие оппозиционных кандидатов. Но, главное — сомнительные результаты электронного голосования в Москве. Все это фактически убило честные выборы в нашей стране».
Инициатором акции стал первый секретарь Дзержинского районного отделения комсомола Михаил Лаврентьев
Я принимал участие во многих избирательных кампаниях, и, когда я вижу те фальсификации, которые происходят, те фокусы с электронным голосованием в Москве, у меня возникает четкое понимание того, что народ просто отстраняют от политики, — заявил Лаврентьев.
Накануне символические похороны выборов провели оппозиционные активисты Бурятии.