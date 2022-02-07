Похороны в России планируют сделать госуслугой

Депутаты Госдумы планируют в феврале внести законопроект о похоронном деле в России. Он предусматривает полную замену закона «О погребении и похоронном деле», который действует с 1996 года, сообщают «Ведомости» . В случае его принятия, заявки можно будет подавать через региональные порталы госуслуг.

По замыслу депутатов, все получившие разрешение компании будут внесены в специальный реестр, в котором перечислят ритуальные услуги, а также их стоимость. Чтобы попасть в реестр, будет необходимо зарегистрировать юрлицо или ИП, а также подтвердить наличие необходимого оборудования и катафалка. Также будет создан реестр недобросовестных ритуальных служб, в который будут вносить компании-нарушители. Их будут вносить в этот список, если похоронный агент зафиксирует грубое нарушение деятельности по организации процесса.

Документ предполагает и инвентаризацию мест захоронения. Все кладбища, места захоронения и информацию о них внесут еще в один специальный реестр. Список сведений и форму паспорта объекта будут устанавливать на уровне подзаконных актов. Законопроект предлагает расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы решить проблему брошенных могил.

По данным экспертов, около 90% рынка находится в серой зоне с расчетами наличными. По данным ГБУ «Ритуал», в серой зоне остаются более 70% доходов частных похоронных организаций.

В сентябре 2021 года правительство России уже рекомендовало регионам провести инвентаризацию кладбищ к 2026 году и разместить на порталах государственных и муниципальных услуг реестры мест захоронений. По замыслу властей, к 2030 году в России появятся цифровые сервисы для оформления документов на погребение и стандарты качества услуг с едиными требованиями для участников рынка.