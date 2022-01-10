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Похолодание придет в Сибирь на Старый новый год

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Морозы ожидаются в нескольких регионах Сибири в новогоднюю ночь по старому стилю 14 января.

«Настоящие морозы в новогоднюю ночь по старому стилю будут в Красноярске — до 30 градусов мороза, в Туруханском крае — до 40 градусов мороза. Морозная погода также ожидает Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край — тут температура будет опускаться ниже 30 градусов, то есть отклонение от климатической нормы будет на 4−6 градусов», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В остальных регионах России погода будет достаточно мягкой.

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