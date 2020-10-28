Добрые новости
28 октября,
2020
Новости

Похолодание до —8 ожидают в Томске синоптики

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

По информации Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 28 октября в Томске ожидается похолодание, умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра. На дорогах местами сильная гололедица.


Ветер северный 8-13 м/с, усиление 14-19 м/с, местами порывы ветра 19-24 м/с. Температура ночью -8…-13°С, по юго-востоку -3…+2°С. Температура днем -3…-8°С, местами +1…+6°С.


ГИБДД предупреждает автомобилистов о необходимости своевременной установки шин с «зимним» протектором. В условиях даже небольшого гололеда автомобиль на летних шинах может потерять управляемость и стать причиной ДТП.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.