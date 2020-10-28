Похолодание до —8 ожидают в Томске синоптики

По информации Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 28 октября в Томске ожидается похолодание, умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра. На дорогах местами сильная гололедица.





Ветер северный 8-13 м/с, усиление 14-19 м/с, местами порывы ветра 19-24 м/с. Температура ночью -8…-13°С, по юго-востоку -3…+2°С. Температура днем -3…-8°С, местами +1…+6°С.





ГИБДД предупреждает автомобилистов о необходимости своевременной установки шин с «зимним» протектором. В условиях даже небольшого гололеда автомобиль на летних шинах может потерять управляемость и стать причиной ДТП.