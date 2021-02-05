Погибших красноярских пожарных наградили Орденами Мужества. В крае объявлен день траура

Ордена Мужества посмертно удостоены старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев и сержант внутренней службы Максим Рябцев. Их наградили за «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях».

Троих красноярских пожарных, погибших при тушении пожара на складе автозапчастей, президент посмертно наградил Орденами Мужества. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президента .

Напомним, крупный пожар площадью 3, 5 тысяч квадратных метров на складе автозапчастей «Автотрейд» загорелся в Красноярске утром 3 февраля. Во время пожара в здании обрушилась кровля, под обрушение попали пожарные, обследовавшие здание. Очевидцы говорили, что в помещении есть человек. По информации МЧС, интенсивность горения в здании внезапно увеличилась, спустя несколько минут пожарные сообщили по рации, что они не видят выхода и у них заканчивается воздух в баллонах. На помощь им выдвинулись коллеги. Запаса кислородного баллона пропавших хватало на 40 минут, а найти пожарных не удавалось дольше. Их тела нашли в ночь на 4 февраля.





«Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Жалнерчик Анатолий Павлович, 46 лет, женат, двое детей. Стаж службы в МЧС России – 27 лет. Прошел путь от пожарного до командира. старший прапорщик внутренней службы, командир отделения 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Принимал участие в гуманитарных и спасательных операциях, выполняя задачи в составе временной оперативной группировки сил на территории Северо-Кавказского региона. Пузырев Алексей Евгеньевич, 45 лет, женат, двое детей. Стаж работы в МЧС России – 25 лет. Являлся старшим прапорщиком внутренней службы, помощником начальника караула 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Рябцев Максим Михайлович, 27 лет, холост.

Стаж работы в МЧС России – 6 лет. Сержант внутренней службы, пожарный 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю», — сообщается на сайте краевого МЧС.





5 февраля объявлен в Красноярском крае днем траура по погибшим.





В Следственном комитете возбудили дела по фактам пожара и гибели людей.