Погибших красноярских пожарных наградили Орденами Мужества. В крае объявлен день траура
Троих красноярских пожарных, погибших при тушении пожара на складе автозапчастей, президент посмертно наградил Орденами Мужества. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президента .
Ордена Мужества посмертно удостоены старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев и сержант внутренней службы Максим Рябцев. Их наградили за «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях».
Напомним, крупный пожар площадью 3, 5 тысяч квадратных метров на складе автозапчастей «Автотрейд» загорелся в Красноярске утром 3 февраля. Во время пожара в здании обрушилась кровля, под обрушение попали пожарные, обследовавшие здание. Очевидцы говорили, что в помещении есть человек. По информации МЧС, интенсивность горения в здании внезапно увеличилась, спустя несколько минут пожарные сообщили по рации, что они не видят выхода и у них заканчивается воздух в баллонах. На помощь им выдвинулись коллеги. Запаса кислородного баллона пропавших хватало на 40 минут, а найти пожарных не удавалось дольше. Их тела нашли в ночь на 4 февраля.
«Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Жалнерчик Анатолий Павлович, 46 лет, женат, двое детей. Стаж службы в МЧС России – 27 лет. Прошел путь от пожарного до командира. старший прапорщик внутренней службы, командир отделения 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Принимал участие в гуманитарных и спасательных операциях, выполняя задачи в составе временной оперативной группировки сил на территории Северо-Кавказского региона. Пузырев Алексей Евгеньевич, 45 лет, женат, двое детей. Стаж работы в МЧС России – 25 лет. Являлся старшим прапорщиком внутренней службы, помощником начальника караула 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Рябцев Максим Михайлович, 27 лет, холост.
Стаж работы в МЧС России – 6 лет. Сержант внутренней службы, пожарный 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю», — сообщается на сайте краевого МЧС.
5 февраля объявлен в Красноярском крае днем траура по погибшим.
В Следственном комитете возбудили дела по фактам пожара и гибели людей.
В Красноярске создана рабочая группа под руководством заместителя Министра МЧС России Ильи Денисова, она должна изучить причины и обстоятельства пожара. Идет ликвидация последствий.
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