Погибшему главе МЧС Зиничеву присвоено звание героя России

55-летний Евгений Зиничев погиб накануне во время межведомственных учений в Норильске, спасая режиссера Александра Мельника. Министр прыгнул в воду за сорвавшимся с обрыва кинематографистом и разбился о камень. При этом, издание Readovka утверждает, что Зиничев и Мельник погибли не на учениях, а при посещении водопада в заповеднике. По версии издания, не министр пытался спасти режиссера, а наоборот — Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада.

Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. До назначения в МЧС Зиничев работал заместителем главы ФСБ, с 2006 по 2015-й год работал в охране Владимира Путина. Новым главой ведомства временно назначен Александр Чуприян, который работает в МЧС с 2002 года. С 2006 по 2018 год он был заместителем главы ведомства — сначала при Сергее Шойгу, затем при Владимире Пучкове. В июне 2018 года, вскоре после назначения Зиничева, Чуприян стал первым заместителем министра.