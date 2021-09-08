Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске, спасая человека на учениях, сообщает пресс-служба ведомства. Ему было 55 лет.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении.
Очевидцем трагедии стала съемочная группа RT. По словам главреда канала Маргариты Симоньян, Евгений Зиничев погиб, спасая оператора канала.
«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом», — пишет Симоньян в Твиттере.
Пострадавших экстренно госпитализировали. Но они скончались в вертолете, не долетев до больницы.
Евгений Зиничев с 2006 по 2015 год работал в личной охране Владимира Путина. Затем возглавил управление ФСБ по Калининградской области, а в 2016 году около двух месяцев пробыл исполняющим обязанности губернатора этого региона. После этого он стал замдиректора ФСБ. В 2018 году он возглавил управление МЧС России.
Ранее МЧС возглавлял Владимир Пучков, бывший заместителем Сергея Шойгу на этой должности.