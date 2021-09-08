Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске, спасая человека на учениях, сообщает пресс-служба ведомства. Ему было 55 лет.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении.