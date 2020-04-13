Поезда из Томска в Москву и Анапу отменяются из-за коронавируса

РЖД отменяет ряд межрегиональных поездов из-за риска распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте компании.





«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. <...> Рейсы № 37/38 Томск — Москва отменяются из Томска с 16 апреля, а также из Москвы с 18 апреля. С 23 апреля временно перестает ходить поезд Томск — Анапа с отправлением из Томска», — сообщается на сайте РЖД.





Пассажиры смогут приобрести билеты на другую дату. Также они могут вернуть билеты за полную стоимость.





Ранее в РЖД отменили рейсы № 141/142 Томск — Новосибирск и Новосибирск — Томск.