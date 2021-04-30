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30 апреля,
2021
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Поезд Томск — Новосибирск возобновит движение в мае

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

РЖД возобновит движение поезда Томск — Новосибирск с 24 мая. В апреле 2020 года этот поезд временно отменили из-за пандемии коронавируса.

Поезд Томск — Новосибирск возобновит движение в мае

«В связи с постепенным снятием ограничений, которые действовали в регионах РФ из-за пандемии, а также для удовлетворения спроса пассажиров холдинг «РЖД» восстанавливает курсирование поезда дальнего следования Томск — Новосибирск», — сообщает пресс-служба томской обладминистрации.

Поезд будет курсировать между городами ежедневною. От станции Томск-2 поезд будет отправляться в 06:35, а от новосибирского вокзала — в 17:30. Подробную информацию о рейсе можно найти на сайте РЖД.

Напомним, в сентябре 2019 года РЖД презентовала скоростной электропоезд «Ласточка», способный пройти маршрут Томск — Новосибирск быстрее, чем за 4 часа. В начале 2019 года РЖД сообщала, что рассматривает возможность запуска поездов «Ласточка» на маршрутах в Сибирском федеральном округе в 2020-2021 годах. Власти Новосибирска подчеркнули, что готовы помочь с запуском скоростных поездов.

В июле 2019 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с представителями РЖД, на которой среди прочих вопросов обсуждался запуск «Ласточки». При этом стоимость реконструкции путей для повышения скорости движения по ним до сих пор не известна. В РЖД же подчеркивали, что для запуска «Ласточек» в 2020-2021 годах необходимо будет модернизировать существующие депо и построить новые, определить пропускную способность железнодорожных линий, выбрать перевозчика.

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