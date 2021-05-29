Поезд «Анапа — Томск 2» сбил мужчину в Челябинской области

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР проводят проверку в связи с гибелью мужчины под колесами пассажирского поезда на одной из станций в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СКР, вечером 27 мая на остановочной платформе 1120 км Южно-Уральской железной дороги пассажирский поезд сообщением Анапа - Томск 2 насмерть сбил мужчину.





Уточняется, что машинист пассажирского поезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.





В свою очередь, Уральская транспортная прокуратура отмечает, что инцидент произошел на станции Шершни.





«Интерфакс» пишет, что вынужденная стоянка поезда в связи с произошедшим составила 18 минут, кроме того, на 9 минут был задержан пассажирский поезд N918.





Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинская экспертиза. Сейчас опрашиваются работники локомотивной бригады, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.





Также транспортной прокуратурой будет дана оценка техническому состоянию станции требованиям федерального законодательства, соблюдению сотрудниками ОАО «РЖД» требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.