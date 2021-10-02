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Поезд «Адлер — Томск» столкнулся с грузовиком под Пензой

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В Пензенской области поезд «Адлер — Томск» врезался в КамАЗ, перевозивший автокран. В результате чего с рельсов сошли три вагона. Авария произошла на 82-м километре перегона Лунино — Гольцовка, сообщает ГУ МЧС по региону. Пострадавших нет. 

Автор:  ГУ МЧС по Пензенской области

По информации Куйбышевской железной дороги, в 04:09 водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перегона Лунино - Гольцовка (Пензенский регион Куйбышевской железной дороги) перед приближающимся пассажирским поездом №116 сообщением «Адлер-Томск» при запрещающих показаниях исправно работающей автоматической сигнализации.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В составе поезда 11 вагонов, в которых находятся 336 пассажиров.

На место ДТП выехал восстановительный поезд со ст. Рузаевка. Ожидается задержка пассажирских поездов.
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