Поезд «Адлер — Томск» столкнулся с грузовиком под Пензой

В Пензенской области поезд «Адлер — Томск» врезался в КамАЗ, перевозивший автокран. В результате чего с рельсов сошли три вагона. Авария произошла на 82-м километре перегона Лунино — Гольцовка, сообщает ГУ МЧС по региону. Пострадавших нет.