Поезд «Адлер — Томск» столкнулся с грузовиком под Пензой

В Пензенской области поезд «Адлер — Томск» врезался в КамАЗ, перевозивший автокран. В результате чего с рельсов сошли три вагона. Авария произошла на 82-м километре перегона Лунино — Гольцовка, сообщает ГУ МЧС по региону. Пострадавших нет.
По информации Куйбышевской железной дороги, в 04:09 водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перегона Лунино - Гольцовка (Пензенский регион Куйбышевской железной дороги) перед приближающимся пассажирским поездом №116 сообщением «Адлер-Томск» при запрещающих показаниях исправно работающей автоматической сигнализации.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В составе поезда 11 вагонов, в которых находятся 336 пассажиров.
На место ДТП выехал восстановительный поезд со ст. Рузаевка. Ожидается задержка пассажирских поездов.