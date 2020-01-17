Поэтический конкурс «Любовь-Морковь» стартует на ТВ2

«Любовь-Морковь» снова с нами. Конкурс среди начинающих и уже опытных поэтов традиционно проводится на портале Агентства новостей ТВ2 в преддверии Дня святого Валентина. Томичи признаются в своих чувствах на весь город. Однако в этом году мы решили не ограничивать фантазию поэтов одной только темой влюбленности и романтических отношений. Теперь можно написать о теплых чувствах к домашнему животному, рассказать в стихах о том, почему вы любите родной город или свою работу.

На конкурс принимаются стихотворения о любви к близкому человеку и родному городу, красивой природе и времени года, к какому-то увлечению и жизни в целом. Свое произведение нужно прислать на lubovmorkovnatv2@yandex.ru или в группы Агентства новостей ТВ2 в соцсетях с пометкой «Любовь-Морковь». Обязательно указать фамилию и имя или творческий псевдоним и номер телефона для связи.





Стихи принимаются до 1 февраля включительно. Экспертная комиссия выберет трех финалистов, имена которых будут озвучены 3 февраля. По их поэтическим работам будут сняты видеоистории, которые 8 февраля мы выставим на зрительское голосование. Итоги поэтического конкурса «Любовь-Морковь» и награждение победителей — 13 февраля. Все финалисты получат подарки от спонсоров.





От каждого автора принимается только одно — лучшее! — стихотворение.





Ждем ваших работ!