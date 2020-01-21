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21 января,
2020
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Поэтический конкурс «Любовь-Морковь» набирает обороты

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С каждым днем поэтическая копилка конкурса «Любовь-Морковь» пополняется новыми работами. Начинающие и уже опытные мастера слова присылают нам свои признания в стихах вторым половинкам и коллегам, родному городу и работе.


По условиям конкурса принять участие в поэтической битве может любой, кто сочиняет стихи. Финалистов определят главный эксперт конкурса — поэт и переводчик стихов, член Союза российских писателей Андрей Олеар, и журналисты Агентства новостей ТВ2. А кто станет победителем конкурса — определите вы сами путем онлайн-голосования. Все финалисты получат подарки от ТВ2 и спонсоров.

Видео: финалистка конкурса "Любовь-Морковь 2019"

Свое стихотворение нужно прислать на lubovmorkovnatv2@yandex.ru или в группы Агентства новостей ТВ2 в Инстаграм, Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте с пометкой «Любовь-Морковь». Обязательно указать фамилию и имя или творческий псевдоним и номер телефона для связи.


Работы принимаются до 1 февраля включительно. От каждого автора — только одно стихотворение.


Ждем ваших работ!

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