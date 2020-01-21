Поэтический конкурс «Любовь-Морковь» набирает обороты

С каждым днем поэтическая копилка конкурса «Любовь-Морковь» пополняется новыми работами. Начинающие и уже опытные мастера слова присылают нам свои признания в стихах вторым половинкам и коллегам, родному городу и работе.





По условиям конкурса принять участие в поэтической битве может любой, кто сочиняет стихи. Финалистов определят главный эксперт конкурса — поэт и переводчик стихов, член Союза российских писателей Андрей Олеар, и журналисты Агентства новостей ТВ2. А кто станет победителем конкурса — определите вы сами путем онлайн-голосования. Все финалисты получат подарки от ТВ2 и спонсоров.