Поджигателей сухой травы в Томской области будут отслеживать с беспилотников

Поджигателей сухой травы в Томской области будут отслеживать с трех беспилотных дронов, сообщает пресс-служба обладминистрации. Их будут штрафовать за нарушение противопожарных норм и режима самоизоляции.

За сутки с 21 по 22 апреля в регионе зафиксировано 48 техногенных пожаров, 34 из них — это возгорания сухой растительности, — заявил замгубернатора Игорь Толстоносов на онлайн-заседании. — Четыре из пяти палов травы случились вблизи населенных пунктов.

По данным томского МЧС, число зарегистрированных в апреле 2020 года палов превышает их число в апреле 2019-го более, чем в два раза (189 против 67). В этом году правоохранители составили 35 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности. С 23 апреля ведомство начнет выявлять поджигателей сухой травы с помощью дронов, а в традиционных местах отдыха выставят полицейские посты.





На ближайший месяц синоптики прогнозируют повышение температуры и низкое количество осадков. В связи с этим по всей Томской области ожидается высокий класс пожарной опасности. Лесопожарные подразделения перегруппируют и усилят путем переброски спецформирований из северных в южные и юго-западные районы Томской области.





По информации обладминистрации, 20-21 апреля поджоги травы спровоцировали пять лесных пожаров на территории Асиновского, Кожевниковского, Томского и Первомайского районов на общей площади 35,1 гектара. Средняя площадь одного возгорания составила 7,02 га. Огонь потушен в наземной зоне применения сил и средств пожаротушения.





Сотрудники колпашевского отделения Авиалесоохраны поддержали российский флешмоб и сделали коллективное фото с призывом «Мы ради вас тушим лесные пожары. Вы ради леса останьтесь дома».





«Мы работаем в Лесоохране, не сидим на карантине. Решили таким способом поддержать тех, кто на изоляции. Мы сейчас лес защищаем от природных пожаров, для этого контролируем плановые отжиги сухой травы. Сами пока не летаем, спутник ведет космомониторинг, а мы патрулируем с земли», — рассказал ТВ2 один из сотрудников Авиалесоохраны Сергей Колтовкин.