Подземный переход затопило в Томске. Фото

В Томске подтопило подземный переход на улице 79-й Гвардейской Дивизии. В настоящее время сотрудники «Томскводоканала» откачивают воду и ищут место протечки. Затем специалисты начнут устранять причину аварии. Как выглядит переход сейчас, смотрите на фото.

Добавим, что сегодня недалеко от перехода водитель сбил двух женщин, которые переходили дорогу в неположенном месте. Их доставили в Томскую областную клиническую больницу. 52-летняя пострадавшая была госпитализирована в отделение травматологии в состоянии средней степени тяжести, 71-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, ей оказывается экстренная медицинская помощь, запланировано оперативное вмешательство.





На месте работали две бригады скорой медицинской помощи.