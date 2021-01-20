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20 января,
2021
8
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Новости

Подземный переход затопило в Томске. Фото

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске подтопило подземный переход на улице 79-й Гвардейской Дивизии. В настоящее время сотрудники «Томскводоканала» откачивают воду и ищут место протечки. Затем специалисты начнут устранять причину аварии. Как выглядит переход сейчас, смотрите на фото. 

Добавим, что сегодня недалеко от перехода водитель сбил двух женщин, которые переходили дорогу в неположенном месте. Их доставили в Томскую областную клиническую больницу. 52-летняя пострадавшая была госпитализирована в отделение травматологии в состоянии средней степени тяжести, 71-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, ей оказывается экстренная медицинская помощь, запланировано оперативное вмешательство. 


На месте  работали две бригады скорой медицинской помощи.

Подземный переход затопило в Томске. Фото
Подземный переход затопило в Томске. Фото
Подземный переход затопило в Томске. Фото
Подземный переход затопило в Томске. Фото
Подземный переход затопило в Томске. Фото
Подземный переход затопило в Томске. Фото
Подземный переход затопило в Томске. Фото
Подземный переход затопило в Томске. Фото

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