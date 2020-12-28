Подводим итоги конкурса ТВ2 и ТДСК «Нарядим елку вместе!»
Ровно в полдень 28 декабря 2020 года было остановлено онлайн-голосование в конкурсе новогодних игрушек «Нарядим елку вместе!». Благодаря конкурсу на редакционной елке ТВ2 поселились более 100 новогодних персонажей. Примерно четверть из них — Бычки. Вместе с символом Нового года авторы поделок вспоминали и символ года уходящего. И судя по тому, что делали они это без пиетета, 2020 год Крысы успел надоесть многим. А вообще, оригинальных новогодних идей для елки в этот раз было особенно много. Итак.
Первое место по итогам онлайн-голосования достается Никите Трофимову с его «Новогодним оконцем». Рождество в доме глазами снегиря к 12.00 28 декабря набрало более 1100 голосов.
На втором месте — «Новогодний шар» Романа Хренкова и его мамы Виктории с 979 голосами.
Третье место интернет-пользователи присудили Надежде и Александру Сараевым с их концептуальной работой «С Новым, 2021-м!» — Дедом Морозом, уносящим Крысу и приносящим Быка (944 голоса).
Победители получают наборы подарков от ТДСК, сертификаты на пиццу от «Сибирской трапезы», сладкие призы от мануфактуры «Карамельки» и фирменные кружки ТВ2.
Гран-при в виде планшета от генерального партнера конкурса ТДСК по итогам голосования редакции достается Надежде Маскалюк с ее Бычком «Мы победим!».
А теперь очередь многочисленных спецпризов. Чуть-чуть по результатам редакционного голосования не дотянула до гран-при «Русская печка» от семьи Иммель — папы Германа, мамы Екатерины и сына Севы. Ей достается чудо-дом от карамельной мануфактуры и набор подарков от ТДСК и ТВ2.
Фаворитом главреда ТВ2 Виктора Мучника стала «Новогодняя сказка» от семейства Лебедевых — Людмилы и Артема. Им достаются набор подарков от ТДСК и спецприз от главного редактора.
Спецпризами от ТДСК награждаются Виктория Савельева за «Дом мечты», Матвей Вишняков за «Техник Дога» и Анастасия Лазуткина за «Фонарик для елочки».
Дополнительными призами от ТДСК и ТВ2 награждаются:
Семья Петлиных за улетную работу «Я лечу к вам!»;
Наталья Гутман — за любвеобильного «Гаврюшу»;
Александра Распонамарева — за очаровательного «Рождественского гуся»;
Сестры Дрюковы — за развеселую парочку бычков «С песней в Новый год!»;
Дарья Ерыкалова — за основательного «Кота-Мороза Василия»;
Семья Луговских — за «Боевую снежинку» и Ко;
Ева и Глафира Шестопаловы — за «Любовь в сердце»;
Мария и Варвара Зимины — за доставку праздника «Новый год к нам мчится!»;
Сергей Заломаев и семья — за имбирные пряничные сани;
Давид Алексеев — за «Деревенского бычка»;
Максим Вторушин — за «Щелкунчика»;
Катя Григорьева — за «Символ года»;
Светлана Дерябина — за «Новогодних бычков»;
Анна Скрипка — за расписной «Новогодний шарик»;
Мария Митрофанова — за новогоднюю «Белочку»;
Марина Ковалева — за «Олененка Степу»;
Лариса Копачева — за «Бычка Тиму»;
Евгений Шараев — за «Бычка»;
Мария Дорофеева — за «Корона-шар»;
Ваня Спиридонов — за «Бычка».
Отдельная благодарность объявляется воспитателям МАДОУ №51 Яне Трушкиной и Афсан Чобановой, интеграционным мастерским для людей с инвалидностью «Ресурс+», а также преподавателю северской СОШ №76 Дарье Савельевой. Их ждут дипломы и сладкие призы.
Все остальные участники конкурса награждаются дипломами. Их можно забрать как в бумажном виде, так и в электронном — для этого нужно написать в редакцию ТВ2 на электронную почту sale@tv2.tomsk.ru с пометкой «конкурс» или в вoтсап 8-952-880-76-59. Награждение состоится в редакции Агентства новостей ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/2, офис 305, во вторник, 29 декабря 2020 года с 16.00 до 18.00. Индивидуальные средства защиты дыхания (маски) — обязательны!
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