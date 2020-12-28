Подводим итоги конкурса ТВ2 и ТДСК «Нарядим елку вместе!»

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Ровно в полдень 28 декабря 2020 года было остановлено онлайн-голосование в конкурсе новогодних игрушек «Нарядим елку вместе!». Благодаря конкурсу на редакционной елке ТВ2 поселились более 100 новогодних персонажей. Примерно четверть из них — Бычки. Вместе с символом Нового года авторы поделок вспоминали и символ года уходящего. И судя по тому, что делали они это без пиетета, 2020 год Крысы успел надоесть многим. А вообще, оригинальных новогодних идей для елки в этот раз было особенно много. Итак.

Первое место по итогам онлайн-голосования достается Никите Трофимову с его «Новогодним оконцем». Рождество в доме глазами снегиря к 12.00 28 декабря набрало более 1100 голосов.

На втором месте — «Новогодний шар» Романа Хренкова и его мамы Виктории с 979 голосами.

Третье место интернет-пользователи присудили Надежде и Александру Сараевым с их концептуальной работой «С Новым, 2021-м!» — Дедом Морозом, уносящим Крысу и приносящим Быка (944 голоса).

Победители получают наборы подарков от ТДСК, сертификаты на пиццу от «Сибирской трапезы», сладкие призы от мануфактуры «Карамельки» и фирменные кружки ТВ2.

Гран-при в виде планшета от генерального партнера конкурса ТДСК по итогам голосования редакции достается Надежде Маскалюк с ее Бычком «Мы победим!».

А теперь очередь многочисленных спецпризов. Чуть-чуть по результатам редакционного голосования не дотянула до гран-при «Русская печка» от семьи Иммель — папы Германа, мамы Екатерины и сына Севы. Ей достается чудо-дом от карамельной мануфактуры и набор подарков от ТДСК и ТВ2.

Фаворитом главреда ТВ2 Виктора Мучника стала «Новогодняя сказка» от семейства Лебедевых — Людмилы и Артема. Им достаются набор подарков от ТДСК и спецприз от главного редактора.

Спецпризами от ТДСК награждаются Виктория Савельева за «Дом мечты», Матвей Вишняков за «Техник Дога» и Анастасия Лазуткина за «Фонарик для елочки».

Дополнительными призами от ТДСК и ТВ2 награждаются:

Семья Петлиных за улетную работу «Я лечу к вам!»; Наталья Гутман — за любвеобильного «Гаврюшу»; Александра Распонамарева — за очаровательного «Рождественского гуся»; Сестры Дрюковы — за развеселую парочку бычков «С песней в Новый год!»; Дарья Ерыкалова — за основательного «Кота-Мороза Василия»; Семья Луговских — за «Боевую снежинку» и Ко; Ева и Глафира Шестопаловы — за «Любовь в сердце»; Мария и Варвара Зимины — за доставку праздника «Новый год к нам мчится!»; Сергей Заломаев и семья — за имбирные пряничные сани; Давид Алексеев — за «Деревенского бычка»; Максим Вторушин — за «Щелкунчика»; Катя Григорьева — за «Символ года»; Светлана Дерябина — за «Новогодних бычков»; Анна Скрипка — за расписной «Новогодний шарик»; Мария Митрофанова — за новогоднюю «Белочку»; Марина Ковалева — за «Олененка Степу»; Лариса Копачева — за «Бычка Тиму»; Евгений Шараев — за «Бычка»; Мария Дорофеева — за «Корона-шар»; Ваня Спиридонов — за «Бычка».

Отдельная благодарность объявляется воспитателям МАДОУ №51 Яне Трушкиной и Афсан Чобановой, интеграционным мастерским для людей с инвалидностью «Ресурс+», а также преподавателю северской СОШ №76 Дарье Савельевой. Их ждут дипломы и сладкие призы.