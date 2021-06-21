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Новости

Подведены итоги конкурса фотографий «Незеленый Томск»

Виктория Мучник
ТВ2 Виктория Мучник
час назад

Инстаграм-проект «Город не бесит» подвел итоги и наградил победителей конкурса фотографий «Незелёный Томск». На протяжении нескольких месяцев авторы проекта освещали проблему вырубки деревьев в городе и постоянно публиковали фотографии, которые присылали томичи каждый день. По каждой рубке и варварской обрезке деревьев в мэрию направлялись запросы. Чтобы «поднять» тему уничтожения зеленых насаждений в Томске «Город не бесит» запустил альтернативный городоской фотоконкурс «Незелёный Томск».

Победителями фотоконкурса стали Павел Петренко, Анатолий Кириченко и Владимир Сумцов. Полный отчет о результатах конкурса и всей кампании по популяризации проблемы вырубки деревьев в Томсе проект «Город не бесит» обещает выложить чуть позже.

Автор:  Павел Петренко
Автор:  Анатолий Кириченко
Автор:  Владимир Сумцов

Инструкция, как писать обращение в мэрию по поводу издевательств над деревьями, здесь.

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