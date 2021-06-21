Подведены итоги конкурса фотографий «Незеленый Томск»

Инстаграм-проект «Город не бесит» подвел итоги и наградил победителей конкурса фотографий «Незелёный Томск». На протяжении нескольких месяцев авторы проекта освещали проблему вырубки деревьев в городе и постоянно публиковали фотографии, которые присылали томичи каждый день. По каждой рубке и варварской обрезке деревьев в мэрию направлялись запросы. Чтобы «поднять» тему уничтожения зеленых насаждений в Томске «Город не бесит» запустил альтернативный городоской фотоконкурс «Незелёный Томск».