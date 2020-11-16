Подрядчики заплатят штрафы за срыв сроков благоустройства в Томске

Подрядчики, превысившие сроки благоустройства общественных пространств, заплатят штраф. Сегодня работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» приняты и оплачены по нескольким объектам, среди которых пешеходная зона по ул. И. Черных, сквер по ул. Кутузова, 1 и ул. Трифонова, где были установлены малые архитектурные формы.

Сейчас мэрия Томска определяет размер неустойки за превышение сроков благоустройства сквера по ул. Кутузова. Согласно муниципальному контракту, монтаж электроосвещения должен был быть выполнен до 15 октября. Однако акт приемки работ был подписан 19 октября, просрочка составила четыре дня.





Специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства рассчитывают размер неустойки (пени) за нарушение сроков реализации мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда» только после подписания акта о приемке выполненных работ, период просрочки рассчитывается с даты окончания работ до даты их приемки.





«По каждому объекту есть контракт, в котором четко прописан порядок начисления пени и штрафов за превышение сроков благоустройства, ответственность подрядчиков за те или иные нарушения, в том числе по качеству работ. Взыскать с исполнителей контрактов штрафы — законное право администрации Томска. Сейчас претензионная работа также ведется в отношении компании, смонтировавшей пандус по ул. Обручева», — сообщил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.





В случае нежелания добровольной уплаты неустойки подрядчиком, допустившим нарушение условий муниципальных контрактов, департамент дорожной деятельности и благоустройства обратится в суд для взыскания штрафных санкций в судебном порядке. Стоит отметить, что общий срок исковой давности в соответствии с ч. 1 ст. 196 ГК РФ составляет 3 года.





На середину октября было завершено благоустройство 10 из 16 общественных пространств. Благоустройством большинства из них занялось УФСИН — ведомство заключило контракты на благоустройство 12 скверов и парков Томска. В частности, не было завершено благоустройство на Усова, Лагерном саду, Михайловской роще. Готовность объектов мэрия оценивала в 80-90 %.





В 2021 году планируется благоустройство в общественных пространствах, переходящих с текущего года: Лагерном саду, на улице Ивана Черных, пешеходной зоны к Поклонному кресту у Березовой рощи, площадки в роще и спортивной площадки на Сибирской, 64/1, сквера по улице Вершинина, 17, сквера на Интернационалистов — от часовни в сторону 79-й Гвардейской Дивизии. Также планируется благоустройство Сквера памяти на Ленина, 44, проспекта Фрунзе, 74, Парка томских ученых в Науке и сквера в Светлом.