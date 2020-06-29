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29 июня,
2020
Новости

Подросток утонул в Томи в районе Мельничной улицы

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

Трагедия случилась днем 29 июня, сообщает региональное МЧС.


По предварительной информации, во время купания в запрещенном для этого месте двое подростков начали тонуть.


«Все это происходило на глазах третьего мальчика, который находился на берегу. Криками о помощи он привлек внимание одного из прохожих. Мужчина прыгнул в воду и вытащил на берег пострадавших, где ими занялись врачи скорой помощи. Одного спасти не удалось», — уточнили в ведомстве.


МЧС подчеркивает, что в связи с жаркой погодой, многие проводят время на воде. Жителей призывают соблюдать требования безопасности: не оставлять без присмотра детей и не купаться в запрещенных местах, при сильном течении.


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