Подростки украли из гаража в Парабельском районе 16 мешков кедровой шишки

Подростки 14 и 18 лет в селе Новосельцево Парабельского района, выдавив ночью механизм замка в одном из гаражей, украли оттуда 16 мешков с кедровыми шишками. Общая сумма ущерба — более 24 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Похищенное подозреваемые продали в организацию по приему шишек.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Парабельское» утвердили подозреваемых. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.