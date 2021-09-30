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Подростки украли из гаража в Парабельском районе 16 мешков кедровой шишки

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Подростки 14 и 18 лет в селе Новосельцево Парабельского района, выдавив ночью механизм замка в одном из гаражей, украли оттуда 16 мешков с кедровыми шишками. Общая сумма ущерба — более 24 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Похищенное подозреваемые продали в организацию по приему шишек.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Парабельское» утвердили подозреваемых. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Автор:  пресс-служба УМВД России по Томской области
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