Подростки старше 14 лет смогут регистрироваться на Госуслугах

У детей на «Госуслугах» появятся собственные аккаунты, а подростки старше 14 лет смогут сами зарегистрироваться на портале самостоятельно, сообщила пресс-служба правительства. До этого детям младше 14 лет можно было оформить на «Госуслугах» только упрощенный аккаунт, привязанный к родительской странице. Основные услуги можно было получить только через профиль взрослого.

Подросткам, чтобы зарегистрироваться на портале, надо указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.



Через личную учетную запись школьники смогут пользоваться различными цифровыми сервисами. В частности, они смогут зайти в электронный дневник, посмотреть оценки, узнать домашнее задание, а также получить информацию о поступлении в учебное заведение.



«Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы, и ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись... Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора необходимых документов», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.