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29 декабря,
2019
Новости

Подростки избивали своего одноклассника в школе на Алтае: в СК возбудили уголовное дело

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту бездействия должностных лиц школы села Поперечное в Алтайском крае. Руководство школы не обращало внимания на подростков, которые систематически избивали своего одноклассника. Об этом сообщает СК по Алтайскому краю.


По версии следствия, с января по ноябрь 2019 года несколько подростков, обучающихся в одной из школ Каменского района, систематически издевались над девятиклассником, унижали и били его. Учителя и должностные лица школы знали об этом, но никаких мер для пресечения этих действий не принимали.


Как пишет Алтапресс, группа подростков устраивала жестокие игры «Забей лося», «Монеточка» с 14-летним подростком с января по ноябрь 2019 года. 


В правоохранительные органы обратилась мать девятиклассника после того, как 21 ноября ее сын попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головы и венозной дисфункцией сетчатки глаза.


В СК будут выяснять обстоятельства издевательств школьников над одноклассником в рамках уголовного дела о халатности, возбужденного за бездействие должностных лиц школы. 

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