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Главная Новости Подрядчик завершил ремонт трамвайных путей по проспекту Комсомольскому
Новости

Подрядчик завершил ремонт трамвайных путей по проспекту Комсомольскому

ТВ2
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2 часа назад

Подрядчик завершил ремонт трамвайных путей по проспекту Комсомольскому в Томске. Полностью восстановить движение трамваев рассчитывают со следующей недели.

«Сегодня в тестовом режиме запустили движение трамваев № 1, 3, 4 и 5 по прежним направлениям, — сообщает пресс-служба мэрии Томска. —  По результатам тестового запуска трамваев замечаний по состоянию отремонтированного полотна специалисты не выявили», 

Сейчас бригады «Горсетей» завершают работы на контактной сети. В воскресенье, 15 августа на отремонтированную линию выйдут 30 трамваев. Если в течение дня замечаний не будет, то со следующей недели трамвайное движение полностью восстановят. 

Напомним, ремонт трамвайных путей вдоль проспекта Комсомольского начался 15 июня. Работы должны были закончиться 10 августа, но подрядчик сорвал сроки. 

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