Подрядчик начал ремонт лестницы на улице Заливной

На прошедших выходных подрядчики бригады «Элсити» начали ремонт лестничного спуска на улице Заливной, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Это проводится в рамках муниципальной программы благоустройства «Формирование современной городской среды». В настоящее время ведется демонтаж старого спуска.

Стоимость работ по проекту составляет 1,3 миллиона рублей. На эти средства оборудуют новый спуск с перилами, отремонтируют подходные пути к лестнице и приведут в порядок газоны. Общая площадь благоустройства составит 400 квадратных метров.

«Ремонт лестничного спуска на улице Заливной — долгожданный для всех жителей квартала, его мы планировали в 2019 году совместно с томичами и областным депутатом Центрального округа. Это, можно сказать, «дорога жизни» для жителей всех близлежащих улиц. Очень важно, что он будет современным, безопасным и удобным для наших детей и старшего поколения», — отмечает глава администрации Советского района Оксана Рубцова.