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Главная Новости Подрядчик начал ремонт лестницы на улице Заливной
Новости

Подрядчик начал ремонт лестницы на улице Заливной

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

На прошедших выходных подрядчики бригады «Элсити» начали ремонт лестничного спуска на улице Заливной, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Это проводится в рамках муниципальной программы благоустройства «Формирование современной городской среды». В настоящее время ведется демонтаж старого спуска.

Стоимость работ по проекту составляет 1,3 миллиона рублей. На эти средства оборудуют новый спуск с перилами, отремонтируют подходные пути к лестнице и приведут в порядок газоны. Общая площадь благоустройства составит 400 квадратных метров.

«Ремонт лестничного спуска на улице Заливной — долгожданный для всех жителей квартала, его мы планировали в 2019 году совместно с томичами и областным депутатом Центрального округа. Это, можно сказать, «дорога жизни» для жителей всех близлежащих улиц. Очень важно, что он будет современным, безопасным и удобным для наших детей и старшего поколения», — отмечает глава администрации Советского района Оксана Рубцова.

 

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