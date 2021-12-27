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Подозреваемого в поджоге «Ленты» на Пушкина отправили в СИЗО

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Суд в Томске отправил в СИЗО 27-летнего мужчину, обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Пушкина. Томича обвиняют в умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК). Его арестовали на 2 месяца, сообщает региональное управление МВД.

«В отношении фигуранта уголовного дела судом, по ходатайству следователей СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Пожар в гипермаркете «Лента» произошел в субботу, 25 декабря, из здания эвакуировались около 650 человек, никто не пострадал. Возгорание началось в отделе пиротехники, пресс-служба «Ленты» сообщила о поджоге, совершенном одним из посетителей. Огонь потушили спустя 12 минут, обгорели товары на площади в 2 квадратных метра.

Вечером того же дня полиция объявила о задержании подозреваемого, им оказался 27-летний местный житель. Во время допроса он рассказал, что облил пиротехнику в гипермаркете растворителем и поджег газовой горелкой. Ранее таким же образом другой томич поджег «Ленту» на площади Южной — телеграм-канал SHOT сообщал, что задержанный подражал именно ему. 

 

Пожар в гипермаркете на Южной тушили около 11 часов. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек. Из-за возгорания частично обрушились стены и крыша гипермаркета, огонь распространился на всю его площадь — более пяти тысяч квадратных метров. Подозреваемого в поджоге задержали, им оказался 33-летний сотрудник подрядной организации. Мужчина заявил, что поджег гипермаркет, поскольку ему «надоело там работать». После поджога он якобы ушел домой, где его и задержали полицейские.

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