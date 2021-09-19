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В Томске покупают голоса

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В Томске зафиксировали попытку подкупа избирателей. Молодой человек, представившийся Андреем, предложил томичке, жительнице одного из микрорайонов города, проголосовать за  кандидата от партии «Единая Россия», который избирается в Госдуму по данному округу. Ее голос оценили в 800 рублей.

В диалоге, запись которого имеется в редакции, молодой человек предлагает подписать договор о возмездном оказании услуг так называемого наблюдателя. Потенциальному избирателю предлагается вписать в  документ свои паспортные данные и расписаться. На договоре нет никаких подписей и печатей, только имя избираемого кандидата в депутаты и номер специального избирательного счета в Сбербанке.

«В договоре вы пишете, что просто смотрите за выборами, как наблюдатель. В этом нет какого-либо криминала. Потом на своем участке делаете фотографию бюллетеня, что поставили галочку за указанного вам кандидата», — говорит Андрей. После этого вам переведут 800 рублей, пообещал молодой человек. Смысл договора в том, что он является просто гарантией оплаты.

Андрей добавил, что можно будет приводить и других людей, с других округов, там им предлагается проголосовать также за кандидатов от «Единой России», которые избираются на Каштаке и в районе Иркутского тракта.  Цена такая же – 800 рублей.  При  этом, свое согласие проголосовать за нужного кандидата необходимо подтвердить до пяти часов вечера этого дня. Деньги за голосование обещают перечислять вечером 19 сентября или после выборов – 20 сентября. 

Андрей рассказал, что занимается покупкой голосов впервые в жизни. И что ничего, мол, криминального в этом он не видит. Наш корреспондент, не называя себя, присутствовал на встрече с потенциальным избирателем, готовым продать свой голос и подтверждает, что фотография на профиле в вотсапе, обозначенном как «Андрей. Выборы», соответствует внешнему облику Андрея, который предлагал деньги в обмен на нужные галочки в бюллетене..

По данном факту кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко подал жалобу, в которой попросил полицию провести проверку. Отметим, что за подкуп избирателей предусмотрена ответственность: для граждан штраф от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; для юридических лиц — от трехсот тысяч рублей.

Томское отделение ЕР оперативно прокомментировало информацию ТВ2 о подкупе голосов избирателей:

«Это чистая провокация. В СМИ появилось сообщение о том, что в Томске якобы зафиксировали попытку подкупа избирателей от кандидата партии «Единая Россия», который избирается в Госдуму по 181 округу. Распространители данной информации предоставили фото договоров, которые якобы пытались заключить с томичкой. В документе указан округ 181, однако в пункте 4 этого "документа" почему-то указан Красноярский край», — рассказала ТВ2 пресс-секретарь регионального отделения партии Галина Шубина.

Она добавила, что все избирательные счета всех кандидатов были закрыты еще 16 сентября.

«Поэтому заключение каких-либо договоров в принципе не возможно», — подчеркнули в ЕР.

Напоминаем, что на территории Томской области сегодня проходят 6 избирательных кампаний. Подробный онлайн про то, как проходит голосование, читайте здесь.

 

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