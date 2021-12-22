Подарки круглый год: оператор Tele2 подвел итоги уходящего года

Вечные гигабайты, обмен оставшихся минут на фильмы, терабайт интернет-трафика для владельцев iPhone, сервис по подбору подарков и бесплатная их упаковка, а также мороженое и кофе для всех жителей целого города. Мобильный оператор подвел итоги уходящего года в интересах клиентов на пресс-конференции с журналистами. Кратко рассказываем о главном. Подарки, бонусы и приятные предложения ассоциируются чаще всего с праздниками, но Tele2 действует по другим правилам и меняет все для своих пользователей. Поэтому 2021 год прошел у оператора под девизом «Год в интересах клиентов». Вечные минуты и гигабайты Год начался обновления опции накопления минут и гигабайтов. Теперь неиспользованные в прошедшем месяце остатки сохраняются бессрочно, а ограничений по объему перенесенного трафика нет.

«Четыре года назад мы первыми на рынке запустили возможность сохранения минут и гигабайтов, но если раньше остатки можно было потратить в течение следующего месяца, то сейчас перенесенный трафик доступен всегда, — поясняет коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьёв. — Эта опция действительно очень востребованная. Ведь эти накопленные минуты и гигабайты у Tele2 можно обменять на другие возможности. Например, на просмотр фильмов».

Минуты — на кино Онлайн-жизнь все больше переходит в социальные сети и мессенджеры, поэтому востребованность минут, идущих в пакетах, снижается. Но так как теперь минуты накапливаются бессрочно, тратить их можно на фильмы в сервисе Wink. Tele2 первыми на телеком-рынке предложили такую услугу своим клиентам. Минуты обмениваются на кино один к одному. То есть если фильм идет 2 часа, понадобится 120 минут. «За 2021 год клиенты Tele2 уже обменяли на кино более 117 миллионов минут и посмотрели более 1 миллиона фильмов. В числе самых популярных кинокартин – комедия «Батя», триллер «Ледяной драйв», анимационный фильм «Душа» и южнокорейская драма «Паразиты», — объясняет Максим Соловьёв. В связи с тем, что многие работают в последний год на удаленке или соблюдают режим самоизоляции, онлайн-кинотеатры теперь гораздо популярнее, чем образовательные курсы. Но и к ним внимание не уменьшается. В этом году оператор запустил свой образовательный портал Tele2Skill с курсами по шести категориям: IT, бизнес и управление, дизайн, личностный рост, маркетинг и общеобразовательные дисциплины. Более половины программ здесь – бесплатные, но есть и платные — по подписке. Лекции подготовлены опытными бизнес-практиками и преподавателями ведущих вузов страны. Учиться на портале можно в любое время и с любого устройства. Так, согласно статистике, в Томске наиболее популярными курсами за год стали «Java. Базовый курс» и «Основы скетчинга». Вы всегда на связи — независимо от баланса На телеком-рынке существует практика, когда при минусовом балансе использовать даже свой оплаченный пакет услуг невозможно. Но специалисты Tele2 считают, что клиент должен беспрепятственно получать все оплаченные услуги, поэтому предоставляют им возможность пользоваться всеми своими минутами, гигабайтами и добавленными в тариф опциями, даже если баланс отрицательный.

А тех, кто не успел вовремя внести абонентскую плату, выручит «SOS-пакет». Услуга, благодаря которой WhatsApp, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор» (а с сентября еще и Telegram и Viber) все равно продолжат работать. «SOS-пакет» предоставляется всем клиентам автоматически и бесплатно. На тарифах с ежемесячной оплатой он действует три дня, с посуточной оплатой – один день. Роуминг в Турции и Испании В 2021 году Турция стала самым популярным местом для заграничных путешествий абонентов Tele2. В июле оператор улучшил условия роуминга в Турции и Испании для абонентов, которые пользуются тарифами «Мой онлайн+» и «Премиум». Теперь в этих странах доступен расход минут из домашнего пакета при вызовах на номера Tele2 Россия, ничего при этом не платя. Удвоение гигабайтов навсегда и две недели бесплатного пользования связью Все новые абоненты Tele2, которые впервые подключились к оператору летом и осенью, получили в подарок навсегда удвоенный пакет интернет-трафика (да-да, и в Томске тоже). Он будет действовать все время, пока клиент вовремя платит по тарифу, а гигабайты можно тратить самому, дарить другим абонентам или продавать на «Маркете Tele2». Также осенью в шести регионах Сибири — в том числе в Томской области — новые абоненты Tele2 имели возможность протестировать связь в течение двух недель.

«Механика была такая: клиент подключается к тарифу, оплачивает оговоренный в условиях объем услуг, тестирует качество связи и все дополнительные возможности тарифа, — объясняет Максим Соловьёв. — Если абонента что-то не устраивает, он может расторгнуть с нами договор и получить деньги обратно. Таких случаев на моей памяти было всего два».

Терабайт трафика владельцам iPhone Каждую осенью компания Apple представляет новые модели своей техники. В честь этого в октябре Tele2 начали дарить терабайт интернета владельцам iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Чтобы получить такой объем трафика в подарок, нужно подключиться либо перейти на тариф «Мой онлайн», «Мой онлайн+» или «Игровой». Акция актуальна до конца января 2022 года. Подбор и упаковка подарков С 16 декабря по 9 января во всех салонах Tele2 покажите сотруднику телефон с SIM Tele2 или предъявите промокод, отправленный абонентом Tele2, чтобы совершить покупку со скидкой. Если в салоне есть пункт упаковки, то промоутер сам бесплатно упакует ваш подарок. Если пункта нет, клиенту вручат набор, в который входят упаковочная бумага и набор стикеров.

«Но это еще не все. До 20 января наши клиенты также смогут делать подарки близким через мобильное приложение «Мой Tele2». Искусственный интеллект Миа отправит абоненту сообщение «Поздравить близких». Нужно нажать на это сообщение, далее ввести номер получателя и отправить одно из трех автоматически подобранных предложений, — говорит Максим Соловьёв. —. Среди возможных подарков — скидки на тарифы и услуги Tele2, пакеты минут и гигабайтов, полезные опции с бесплатным периодом, а также подарки от партнеров программы лояльности «Больше».