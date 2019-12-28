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28 декабря,
2019
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Подари на Новый год няню малышу: акция «1000 и 1 час» проходит в Томске

ТВ2
ТВ2
13 часов назад

Благотворительный некоммерческий фонд «БлаговестЪ» под Новый год запускает акцию «1000 и 1 час». Деньги собирают для оплаты рабочих часов больничных нянечек на будущий 2020 год. Они сопровождают малышей, оказавшихся в одиночестве в больницах.  


Ребятишкам, которые остались без родителей, не нужны конфеты и куча игрушек. Им нужны внимание, тепло и ласка. Особенно тем, кто по состоянию здоровья много времени проводит в больнице.

Подари на Новый год няню малышу: акция «1000 и 1 час» проходит в Томске

1000 часов — это не случайное число для красивого названия. Именно столько времени в среднем отрабатывает каждая нянечка Фонда за год. Один час работы няни стоит 160 рублей. Для брошенного ребенка это время бесценно.

Сделать доброе дело для больных малышей, оставшихся без родителей, может каждый.

Реквизиты Фонда «БлаговестЪ»:


Р/с в рублях РФ № 40703810764000018678
Банк: Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк
БИК: 046902606
Получатель: ТОНБФ «БлаговестЪ», ИНН 7017045309, КПП 701701001
Назначение платежа: Добровольное пожертвование.

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