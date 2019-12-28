Подари на Новый год няню малышу: акция «1000 и 1 час» проходит в Томске

Благотворительный некоммерческий фонд «БлаговестЪ» под Новый год запускает акцию «1000 и 1 час». Деньги собирают для оплаты рабочих часов больничных нянечек на будущий 2020 год. Они сопровождают малышей, оказавшихся в одиночестве в больницах.







Ребятишкам, которые остались без родителей, не нужны конфеты и куча игрушек. Им нужны внимание, тепло и ласка. Особенно тем, кто по состоянию здоровья много времени проводит в больнице.