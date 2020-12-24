Под Вязьмой поисковики нашли останки томича из 166-й дивизии

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«Работали 15-16 ноября снова в районе д. Ризское. Подняли в первый день останки 9 солдат и 6 медальонов, во второй день — одного безымянного» (из группы отряда «Долг» в ВК).

Вяземские поисковики из отряда «Долг» нашли в Смоленской области останки бойца томской 166-й дивизии Петра Алайцева. Информацию об этом накануне они передали томским коллегам из отряда «Патриот».

Фото: из группы ВК поискового отряда "Долг"

«В самом первом медальоне, который смогли открыть — он был сухой и бумажка в нем была сухая — значились фамилия, имя и отчество томича, Алайцева Петра Ермолаевича, 1912 года рождения, который проживал в селе Плотниково нынешнего Томского, а тогда — Туганского района, — говорит командир томского поискового отряда «Патриот» Максим Елезов. — Медальон нашли в неучтенном братском захоронении — не путать с братской могилой. Братские захоронения создавались на скорую руку. Либо в воронку, либо в траншею складывали тела погибших, вместе со снаряжением, винтовками, личными вещами...»

Фото: кадр из фильма "Дивизия"

Через сайт «Бессмертного полка», где есть краткая информация о томиче Петре Алайцеве, поисковикам удалось связаться с его родственниками. Правнучка бойца 166-й Вера Головко рассказала им, что до войны ее прадед был колхозником в селе Плотниково, в мае 1941 его призвали в армию, на фронт ушел в составе саперного батальона 166-й дивизии и в октябре оказался в Вяземском котле. Дома остались жена Степанида Степановна и трое детей.

«Степаниде Степановне пришла похоронка, — говорит правнучка Петра Алайцева Вера Головко. — Там было написано, что он погиб под Смоленском. Знаю, что после войны моя прабабушка написала письмо Брежневу, чтобы предоставили семье жилье, так как она осталась одна с тремя детьми, и им предоставили квартиру в Томске».

166-я стрелковая дивизия первой ушла на фронт с территории Томской области. Первые батальоны отправились в сторону Москвы уже 26 июня 1941 года. Судьба дивизии сложилась трагически. Она принимала участие в Смоленском оборонительном сражении, которое задержало продвижение немцев к Москве на два с лишним месяца. К середине сентября в составе дивизии из более 14 тысяч бойцов остались около 7 тысяч (то есть, из строя выбыл каждый второй). Во время операции «Тайфун» — генерального наступления немцев на Москву в октябре 1941-го — остатки 166-й дивизии попали в окружение. По некоторым данным, из Вяземского котла выбраться сумели около 500 бойцов 166-й.

Фото: кадр из фильма "Дивизия"

Идентифицировать бойцов в братских захоронениях практически нереально — только при помощи ДНК-тестов. Поэтому найденные в ноябре под Вязьмой останки будут перезахоронены там же, в Смоленской области, на Богородицком кладбище. Где, по словам Максима Елезова, уже лежат томичи. Церемонию захоронения запланировали на весну 2021 года.

«Мне сегодня звонили из Смоленской области, — говорит Вера Головко. — Командир поискового отряда, который непосредственно поднимал останки, медальон, рассказал, что планируется перезахоронение в мае 2021 года. Они меня приглашают — нашу семью, на перезахоронение. Я ответила, что подумаем. Так как не сильно близко, финансово затратно, но очень хотелось бы — для нашей семьи историческое событие».