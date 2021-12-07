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«Под ударом оказались не только предприниматели»: депутат Елена Ульянова опубликовала открытое письмо к губернатору

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«Под ударом оказались не только предприниматели, но и тысячи работников отрасли, у которых есть родные, близкие, дети, а также неотложные расходные обязательства: кредиты, ипотеки, жилищно--коммунальные услуги». Депутат Думы Томска, общественный представитель Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Томской области Елена Ульянова опубликовала открытое письмо, которым хочет привлечь внимание губернатора Томской области Сергея Жвачкина, прокурора Томской области Александра Семенова и руководителя регионального управления УФАС Вадима Алиева к проблемам общепита. Открытое письмо было написано после встречи депутата с рестораторами.

Автор:  Партия Роста
Елена Ульянова

С 1 ноября в Томской области действует запрет на посещение предприятий общественного питания, детских и развлекательных центров без предъявления QR-кода. C 1 декабря это режим продлен на неопределенный срок. Посещаемость кафе, ресторанов, развлекательных и детских центров упала на 61%. Это можно проследить по выручке онлайн-касс. При этом арендные платежи, налоги, коммунальные расходы, заработную плату сотрудникам предприятия общественного питания должны выплатить в полном объеме, - пишет Елена Ульянова.

Депутат гордумы считает, что избыточные, не просчитанные экономически, избирательные меры поставили на грань исчезновения томский общепит. По ее мнению, решение о введении QR-кодов на неопределенный срок является прямым нарушением ст.15 Федерального закона "О защите конкуренции", которая запрещает "введение ограничений в отношении хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности".

«Закрытие даже 200 предприятий общественного питания из действующих 800 в Томске приведёт к массовым сокращениям работников общепита. Несколько тысяч сотрудников ещё до Нового года выйдут на рынок труда, и не смогут найти работу ни по специальности, ни какой-либо ещё до окончания каникул. И почти у каждого – семья и дети, зависящие от них. Второе – сокращениям сотрудников в обслуживающих общепит отраслях. По цепочке будут закрываться наши поставщики птицы, рыбы, мяса, овощей, сыров, оборудования, сервисных компаний. Без работы окажутся экспедиторы, кладовщики, продавцы, водители. Третье – снижению привлекательности Томска и области для туристов. Четвертое – снижению конкурентоспособности Томска по привлечению студентов в «большой университет» и новый кампус на 15 000 человек, особенно относительно Новосибирска и Красноярска. А также дальнейшему демографическому оттоку из Томской области, особенно высококвалифицированных специалистов, наиболее чувствительных к качеству городской среды», — писали предприниматели Сергею Жвачкину неделю назад.

По информации Елены Ульяновой, выручка «Перчини», например, упала на 70%, в развлекательном комплексе «Шарики» на 87%, а в банкетном зале «Белое озеро» - на все 100%! При этом в «Шариках» платежи за коммунальные услуги составляют около 500 тысяч рублей в месяц плюс новый налог на имущество по кадастровой стоимости – 524 тысячи рублей в квартал. 

Предприниматели просили губернатора Сергея Жвачкина встретиться с ними до 5 декабря, но это не случилось до сих пор. 

Очевидно, что губернатор и его подчиненные решают политическую задачу своего самосохранения за счет предпринимателей. Денег на поддержку падающего бизнеса у них нет, а вот на спонсорство очередной телевизионной серии «Поедем-Поедим» есть. На прошлой неделе над областью опять летал вертолет со съемочной группой и столичным иностранным ведущим этого гастропутешествия на НТВ. Между тем, томское гастрономическое шоу больше не в силах продолжаться. Каждый бизнесмен знает: уж лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Многие уже просчитывают варианты банкротства лично для себя, пишет телеграм-канале "Народный губернатор" Елена Ульянова.

По мнению депутата Думы Томска Елены Ульяновой, предприятия общественного питания практически никак не влияют на статистику заболеваемости и поэтому она убедительно просит отменить избирательное введение QR-кодов для одной отдельно взятой отрасли. Либо предоставить поддержку владельцам кафе и ресторанов.

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