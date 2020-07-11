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11 июля,
2020
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Под Томском пьяные пассажиры и водитель подрались с полицейскими, остановившими автомобиль

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудники полиции остановили пьяного водителя. Пассажиры автомобиля устроили драку с инспекторами. В настоящий момент они все находятся под стражей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 10 июля 2020 года около 17 часов 50 минут на 91 километре автодороги подъезд к городу Томску Р-255. 


Сотрудники полиции попросили водителя автомобиля ИЖ Комби остановиться, но он не выполнил требование. В итоге полицейские остановили машину  в окрестностях поселка Курлек.


«После остановки транспортного средства, водитель 1986 года рождения, с явными признаками алкогольного опьянения оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, в результате полицейскими применена физическая сила и специальные средства (наручники). Шесть пассажиров транспортного средства, также с явными признаками алкогольного опьянения начали вести себя агрессивно, набросились на полицейских и причинили им телесные повреждения», — сообщает пресс-служба ведомства.


В пресс-релизе подчеркивается, что сотрудникам полиции пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух.


Инспекторы задержали водителя и двух пассажиров. Четыре человека попытались скрыться в лесу, но также были задержаны и доставлены в ОМВД России по Томскому району.


Материалы направлены в региональный Следственный комитет. 

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