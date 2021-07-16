Под Томском пропал пассажирский самолет. Предварительно — на его борту находятся 17 человек

Пассажирский Ан-28 пропал под Томском, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Борт следовал по маршруту Кедровый — Томск.

По информации ведомства, пилот в последний раз выходил на связь в 12:00. Сигнал аварийного маяка указывает, что Ан-28 мог совершить аварийную посадку или разбиться в Бакчарском районе.

На поиски пропавшего самолета вылетел Ми-8. По предварительной информации, на борту пропавшего самолета авиакомпании «СиЛА» было 17 человек, среди которых три члена экипажа и четыре ребенка.