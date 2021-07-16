Под Томском пропал пассажирский самолет. Предварительно — на его борту находятся 17 человек
Пассажирский Ан-28 пропал под Томском, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Борт следовал по маршруту Кедровый — Томск.
По информации ведомства, пилот в последний раз выходил на связь в 12:00. Сигнал аварийного маяка указывает, что Ан-28 мог совершить аварийную посадку или разбиться в Бакчарском районе.
На поиски пропавшего самолета вылетел Ми-8. По предварительной информации, на борту пропавшего самолета авиакомпании «СиЛА» было 17 человек, среди которых три члена экипажа и четыре ребенка.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб в связи с инцидентом с самолетом Ан-28. В поисках задействованы три вертолета: из г. Колпашево, Лугинецкого месторождения и борт МЧС России.
Источник ТАСС сообщает, что причиной крушения могла стать ошибка при пилотировании и отказ двигателя. Собеседник агентства также не исключил, что борт мог разбиться сразу после взлета.
По данным сайта russianplanes.net самолет Ан-28 находится в эксплуатации авиакомпании «Сила» с 2014 года. Первый полет он совершил 31 год и 3 месяца назад. Он летал в «Аэрофлоте», «Авиалиниях Кыргыстана», авиакомпаниях «Регион Авиа» и «Арктика».
Ранее журналист ТВ2 летал в командировку в Кедровый. На фото, что вы видите ниже, тот самый пропавший самолет.
Пассажирский самолёт нашли. Все пассажиры живы. По предварительным данным, на борту самолёта отказал двигатель. Пилоты совершили жесткую посадку.