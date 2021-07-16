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Главная Новости Под Томском пропал пассажирский самолет. Предварительно — на его борту находятся 17 человек
Новости

Под Томском пропал пассажирский самолет. Предварительно — на его борту находятся 17 человек

ТВ2
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8 часов назад

Пассажирский Ан-28 пропал под Томском, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Борт следовал по маршруту Кедровый — Томск.

По информации ведомства, пилот в последний раз выходил на связь в 12:00. Сигнал аварийного маяка указывает, что Ан-28 мог совершить аварийную посадку или разбиться в Бакчарском районе. 

На поиски пропавшего самолета вылетел Ми-8. По предварительной информации, на борту пропавшего самолета авиакомпании «СиЛА» было 17 человек, среди которых три члена экипажа и четыре ребенка.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб в связи с инцидентом с самолетом Ан-28. В поисках задействованы три вертолета: из г. Колпашево, Лугинецкого месторождения и борт МЧС России.

Источник ТАСС сообщает, что причиной крушения могла стать ошибка при пилотировании и отказ двигателя. Собеседник агентства также не исключил, что борт мог разбиться сразу после взлета. 

По данным сайта russianplanes.net самолет Ан-28 находится в эксплуатации авиакомпании «Сила» с 2014 года. Первый полет он совершил 31 год и 3 месяца назад. Он летал в «Аэрофлоте», «Авиалиниях Кыргыстана», авиакомпаниях «Регион Авиа» и «Арктика».

Ранее журналист ТВ2 летал в командировку в Кедровый. На фото, что вы видите ниже, тот самый пропавший самолет.

Пассажирский самолёт нашли. Все пассажиры живы. По предварительным данным, на борту самолёта отказал двигатель. Пилоты совершили жесткую посадку.

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