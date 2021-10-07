Под руководством ученого из ТГУ разработают геномный метод блокировки злокачественных опухолей

Минобрнауки России поддержало масштабный проект в области генетики, руководителем которого является ученый из ТГУ, Гейдельберского университета и СибГМУ Юлия Кжышковска, сообщает пресс-служба вуза. В рамках проекта будут созданы новые технологии, которые позволят редактировать внутриопухолевый врожденный иммунитет, чтобы предотвращать процесс образования метастаз у онкобольных. Также ученые разработают подходы для направленного воздействия на иммунитет и программирования его на блокирование возникающих опухолей.

«Онкологические заболевания лидируют в списке причин смертности населения. Это проблема не только России, но и многих других стран. В большинстве случаев к гибели пациентов приводит не само злокачественное новообразование, а процесс метастазирования, то есть появления вторичных очагов опухоли. Наша задача заключается в разработке генетических технологий нового поколения прогноза течения, эффективности терапии для часто встречающихся онкопатологий — опухолей молочной железы, толстой кишки, легкого, гортани, простаты, яичника и шейки матки», — объяснила руководитель проекта, заведующая лабораторией трансляционной молекулярной и клеточной биомедицины ТГУ, заведующая отделом врожденного иммунитета и иммунологической толерантности Университета Гейдельберга Юлия Кжышковска.

Юлия Кжышковска пояснила, что в том случае, если врожденный иммунитет в организме находится в активном, а не в энергетически истощенном состоянии, трансформированные клетки уничтожаются в тканях. Тогда опухоль не развивается. Но проблема заключается в том, что опухоль очень искусно обманывает защитную систему организма человека, тогда клетки иммунитета не распознают опухоль. Более того, она сама программирует выгодные для себя функции иммунитета, что позволяет злокачественному новообразованию выстраивать микроокружение, необходимое для опухолевого роста.