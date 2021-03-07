Под Омском 11-летний мальчик вынужден ползти три километра по сугробам в школу

Дети из села Красная горка Омской области вынуждены добираться в школу и детский сад через сугробы. Следственный комитет начал проверку после публикаций жалобы мамы мальчика в Сети.

В СК заявили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, в обязанности которых входит уборка снега и транспортное обеспечение школьников.





Как сообщает «Тайга.инфо», директор местной школы Анна Тарасова прокомментировала, что дети ползут по полю, хотя есть почищенная дорога. Но она также признала, что движение по дороге может быть опасно, а автобуса в школе нет.





ПОДДЕРЖИ ТВ2