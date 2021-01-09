Под Норильском после схода лавины обнаружено тело погибшей женщины

Тело погибшей женщины было извлечено из-под снежных завалов на месте схода лавины на горнолыжной базе в Норильске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.





Тело женщины без признаков жизни было обнаружено спасателями в 03:22 мск. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. По неподтвержденным данным, под снежными завалами остаются супруг погибшей и ее малолетний ребенок.





8 января в районе Норильска на горнолыжном курорте «Гора отдельная» лавина накрыла пять домов. Ранее сообщалось, что из-под снежной массы удалось извлечь живыми четырех человек. Еще двое человек выбрались из-под лавины самостоятельно.