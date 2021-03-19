Под брэндом «Холка» в Томске начали производить корма для кошек и собак

Томская компания «ЭКО-Групп» производит порядка 10 тонн в месяц сухих кормов для кошек и собак, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Компания приступила к организации производства сухих кормов для кошек и собак около трех лет назад. На строительство производственных корпусов, которые разместились на территории бывшей автобазы совхоза села Калтай Томского района, ушел год. Еще около полутора лет предприятие занималось изучением опыта зарубежных компаний, разработкой рецептуры и тестированием корма. Активные продажи своей продукции под торговой маркой «Холка» компания начала в 2020 году.

