Под брэндом «Холка» в Томске начали производить корма для кошек и собак

Томская компания «ЭКО-Групп» производит порядка 10 тонн в месяц сухих кормов для кошек и собак, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Компания приступила к организации производства сухих кормов для кошек и собак около трех лет назад. На строительство производственных корпусов, которые разместились на территории бывшей автобазы совхоза села Калтай Томского района, ушел год. Еще около полутора лет предприятие занималось изучением опыта зарубежных компаний, разработкой рецептуры и тестированием корма. Активные продажи своей продукции под торговой маркой «Холка» компания начала в 2020 году.
На сайте компании говорится, что томские производители в течение 2-х лет разрабатывали свой собственный уникальный состав корма, который значительно отличается от всех зарубежных и отечественных брендов.
«Сейчас мы добились стабильной рецептуры, имеем поставщиков качественного сырья. Самое главное — в нашем корме понятные ингредиенты, скрытых добавок нет», — рассказал директор предприятия Антон Хороших.
В производстве томских кормов используется дегидрированное мясо индейки от крупнейшего производителя продуктов для сельского хозяйства и пищевой промышленности Saria, и рис. Смесь витаминов и минералов по заказу предприятия изготавливает новосибирская компания БИОПРО.
По словам директора компании «ЭКО-Групп» Антона Хороших, продукция под торговой маркой «Холка» может занять около 5% российского рынка.