Почти тысяча томичей заразились коронавирусом за сутки

992 случая заражения коронавирусом подтвердились в Томской области за сутки — это очередной рекорд заболеваемости. 223 человека госпитализировали, о новых смертях не сообщается.

По официальной статистике, с начала пандемии в Томской области ковидом переболели 71 396 жителей региона (без учета данных по Северску), 64 431 пациент выздоровел, 711 умерли. При этом, согласно данным Росстата, только с марта 2020 года по ноябрь 2021 в Томской области от ковида умерли 2485 человек.

По данным сайта ФМБА России, на 4 февраля в закрытом городе с начала пандемии зарегистрирован 19 271 случай, выздоровели 17 556 человек. При этом на день раньше ФМБА выдавал такие же цифры, с чем связано такое ведение статистики, неизвестно.

В России за последние сутки выявлено 177 282 случая заражения коронавирусом — это новый суточный рекорд. Количество госпитализаций в сутки почти не изменилось в сравнении со статистикой за последние три дня: в респираторные госпитали по всей стране попали 18 032 человека. Зафиксировано 714 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 60 507 человек.

Всего на сегодняшний день в России коронавирусом заболели больше 12,6 млн человек. По данным оперштаба, зафиксировано 334 753 летальных исхода, выздоровели 10,5 млн человек.

Рекорды суточной заболеваемости ковидом обновляются в России уже почти две недели. Это вызвано распространением в России омикрон-штамма. По состоянию на 3 февраля он был обнаружен в 83 регионах России. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости коронавирусом в РФ продолжится еще некоторое время. Эксперты ожидают, что пик заболеваемости наступит к середине февраля, тогда показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими.