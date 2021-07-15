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Главная Новости Почти сто случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки
Новости

Почти сто случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2 ТВ2
9 часов назад

98 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 14 человек.

В целом, с начала пандемии в регионе коронавирусом официально заболели 35 307 человек. Здоровы из них 32 984 пациентов. Оперштаб официально сообщал о смерти 491 человека от ковида.

Северск в данную статистику не входит. По состоянию на 14 июля там с начала пандемии было выявлено​ ​8578 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7956 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 124 ​​ пациента,​ 384​ ​​пациента получают лечение амбулаторно.

За последние сутки в России выявлено 25 293 случая COVID-19.
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 882 295  человек в 85 регионах. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15.07.2021 остаются 1 212 129 человек. 

Накануне Россия обошла по количеству заражений коронавирусом Францию и Турцию и оказалась на четвертом месте в мире по числу заболеваний коронавирусной инфекций с начала пандемии. Таким образом, по официальной статистике Россия опередила все остальные страны Европы, сообщает РБК. 

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