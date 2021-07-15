Почти сто случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки
98 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 14 человек.
В целом, с начала пандемии в регионе коронавирусом официально заболели 35 307 человек. Здоровы из них 32 984 пациентов. Оперштаб официально сообщал о смерти 491 человека от ковида.
Северск в данную статистику не входит. По состоянию на 14 июля там с начала пандемии было выявлено 8578 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7956 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 124 пациента, 384 пациента получают лечение амбулаторно.
За последние сутки в России выявлено 25 293 случая COVID-19.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 882 295 человек в 85 регионах. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15.07.2021 остаются 1 212 129 человек.
Накануне Россия обошла по количеству заражений коронавирусом Францию и Турцию и оказалась на четвертом месте в мире по числу заболеваний коронавирусной инфекций с начала пандемии. Таким образом, по официальной статистике Россия опередила все остальные страны Европы, сообщает РБК.