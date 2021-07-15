Почти сто случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки

98 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 14 человек.

В целом, с начала пандемии в регионе коронавирусом официально заболели 35 307 человек. Здоровы из них 32 984 пациентов. Оперштаб официально сообщал о смерти 491 человека от ковида.

Северск в данную статистику не входит. По состоянию на 14 июля там с начала пандемии было выявлено​ ​8578 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7956 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 124 ​​ пациента,​ 384​ ​​пациента получают лечение амбулаторно.