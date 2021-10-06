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Почти сто случаев коронавируса подтвердилось в Томской области за сутки

ТВ2 ТВ2

99 новых случаев заражения ковидом подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 49 пациентов. Оперштаб сообщает о смерти трех человек. 

В целом, за все время ковидом в регионе заболели 44 214 человек. Из них 36 920 пациентов выздоровели. По официальным данным от ковида в регионе скончались 571 пациент. 

По данным оперштаба в России обновлен рекорд суточной смерти от коронавируса. По данным на 6 октября подтвердилось 929 летальных случаев. За весь период, по официальным данным, от COVID-19 скончались 212,6 тысяч человек.

За все время зарегистрировано 7,66 миллиона заболевших. Выздоровели за все время — 6,77 миллиона пациентов.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что сейчас число зараженных коронавирусом в России втрое выше, чем в аналогичный период годом ранее. По данным оперштаба, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31%. Средненедельный показатель за пять недель составил 96,9 случаев на 100 тысяч населения. Это в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Особенностью сентября 2021 года является то, что в разрезе клинических форм максимальная доля всех случаев приходится на COVID-19, протекающий в форме острых респираторно-вирусных инфекций. При этом заболеваемость выше в 4,8 раза, чем фиксировалось в сентябре прошлого года. Кроме того, в этом году уже в летние месяцы мы стали фиксировать заболеваемость гриппом, чего не было в предыдущие периоды», — отметила вице-премьер.

Россия близка к рубежу в 30 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки. Рост заболеваемости наблюдается в 67 регионах. По ее словам, правительство вместе с региональными властями выработало меры для защиты россиян от коронавируса без локдауна.

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