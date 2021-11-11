Почти половина томичей не берут на работе больничный из-за страха потерять доход

46% томичей боятся оформлять больничный даже в пандемию. Такие данные следуют из онлайн-опроса, проведенного исследовательским центром Зарплаты.ру. Этот страх связан со страхом работников потерять свой доход.

Согласно результатам исследования, женщины в период пандемии берут больничный чаще мужчин. Кроме того, 49% опрошенных томичек продолжают работать из дома, когда заболевают, аналогично поступают лишь 37% респондентов мужского пола.

Респонденты отметили причины, по которым не оформляют больничный: боязнь потерять работу (9%), переживания о проблемах с руководством (18%), страх потерять доходы (46%), работа удаленная, в оформлении больничного нет смысла (8%), нежелание стоять в очередях поликлиник и подхватить инфекцию (10%) и неофициальное трудоустройство, оплата больничного не предусмотрена (9%).

На вопрос, контролируют ли в вашей организации состояние здоровья сотрудников, 20% респондентов ответили — «чаще нет», 36% людей указали, что только при явных признаках недугов — температура, насморк, кашель. Порядка 20% работодателей в Томске, по мнению опрошенных, стали следить за здоровьем работников только в период пандемии.

Среди респондентов, в организациях которых внимательно следят за самочувствием коллектива, каждый второй вакцинирован от ковида. При этом 21% опрошенных отметили, что поставили прививку по распоряжению руководства. Около 17% сделали это ради QR-кода, а более 40% вакцинированных руководствовались идеей, что прививка обезопасит их от заражения коронавирусной инфекцией на работе.