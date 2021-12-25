«Почти как из новогодней рекламы Coca-Cola»: нарядные снегоуборочные машины вновь вышли на дороги Красноярска

Немного добрых и милых новостей: праздник приходит в Красноярск вместе с нарядной крупногабаритной спецтехникой. Уже в четвертый раз перед Новым годом на улицы города выходят снегоуборочные машины «САТП», украшенные гирляндами, шапочками, рожками и даже глазами.

Традиция родилась в конце 2018 года, когда водители «САТП» решили сделать жителям Красноярска сюрприз и нарядить одну из машин в Деда Мороза: шапка, усы, брови, мешок и много гирлянд. В 2019 году нарядных машин было уже три — присоединились Снегурочка (с полноценной косой) и маленький трактор-гномик в шапочке и с бородой. Спустя четыре года вся команда в полном сборе — добавились олень и газель с подарками. Все машины наряжены так, чтобы декор не мешал работе основных узлов, и они могли выполнять свои прямые обязанности. В таком праздничном виде спецтехника будет курсировать по городу до конца новогодних выходных.