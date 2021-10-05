Почти двести томичей прошли тестирование в мобильных лабораториях «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

Томская область присоединилась к акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». 30 сентября и 1 октября в Томске, Северске и Асино работали мобильные комплексы, в которых все желающие смогли бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. За эти два дня тестирование прошли 196 человек, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Убеждение в том, что ВИЧ-инфекция меня не касается, потому что я веду здоровый образ жизни — это самое большое заблуждение. В настоящее время риск заражения ВИЧ-инфекцией есть у каждого, но при раннем выявлении этого заболевания и при грамотной терапии с ВИЧ можно и нужно жить», — отметила начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.

Также в рамках акции для сотрудников первичного звена здравоохранения, практикующих инфекционистов и эпидемиологов региона прошел онлайн-семинар по теме ранней диагностики заболевания, методах лечения и мотивации пациентов на своевременное обследование.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2021 года Томская область вошла в антирейтинг регионов по показателю заболеваемости ВИЧ в России. По данным облздрава, в регионе заболеваемость ВИЧ связана с распространением и употреблением наркотиков, появлением синтетических наркотиков («соли»). Начиная с 2014 года, заболеваемость ВИЧ пошла на спад и в 2020 году составила 90,7 на 100 тыс. населения области, что ниже уровня 2019 года на 19,7%.

В 2020 году обследовано на ВИЧ – 26,3% населения Томской области (индикатор для РФ – 24%). Обследование на ВИЧ и лечение инфицированных бесплатно и доступно всем гражданам Российской Федерации.

Также в прошлом году была создана, протестирована и открыта к работе информационная просветительско-образовательная платформа. На платформе размещены бесплатные электронные курсы, подготовленные для самостоятельной работы по вопросам профилактики ВИЧ.